Bon Jovi, Pink, Scooter: Konzert-Highlights im Juli 2019 in Wien

Im Juli zieht es Musiker wie Fans wieder in die diversen Open-Air-Locations der Stadt. Welche Acts man in Wien auf keinen Fall verpassen sollte, lesen Sie hier.

Vor allem Fußballstadien werden im Sommer gerne zu Musiktempeln umfunktioniert. Die US-Band Bon Jovi macht sich daher sowohl das Ernst-Happel-Stadion in Wien (17. Juli) als auch das Wörthersee-Stadion in Klagenfurt (19. Juli) zu eigen, um Hits wie "It's My Life", "Livin' On A Prayer" oder "Have A Nice Day" zum Besten zu geben.

Am 24. Juli ist auch Rockröhre Pink im Happel-Stadion zu erleben: Die für ihre energetischen Liveshows bekannte US-Amerikanerin hat auf ihrem aktuellen Album "Hurts 2B Human" zuletzt allerdings eher ruhigere Töne angeschlagen.

Festivals in der Bundeshauptstadt

Eine Spur kleiner legt es das Popfest Wien (25.-28. Juli) an: Am und um den Karlsplatz haben die Kuratorinnen Mira Lu Kovacs und Yasmin Hafedh alias Yasmo Acts wie Ebow, Wurst, Avec, Inner Tongue oder My Ugly Clementine für die zehnte Ausgabe programmiert.

Noch ein Jahr dauert es bis zum nächsten Jubiläum beim Jazz Fest Wien. Die Veranstalter haben sich aber auch für Nummer 29 nicht lumpen lassen und locken allen voran in der Staatsoper mit Publikumslieblingen. Den Auftakt dort macht Brasiliens Ex-Kulturminister Gilberto Gil (5. Juli), auf ihn folgen Kapazunder wie Pianist und Rapper Chilly Gonzales (6. Juli), Stimmakkrobat Bobby McFerrin (8. Juli) oder der stets sympathische Jazzpopper Jamie Cullum (9. Juli). In kleinerem Rahmen ist Jose James zu erleben (8. Juli im Porgy & Bess), dafür ist der US-Amerikaner aktuell mit einem Tribute-Programm für Bill Withers unterwegs und macht damit (wie sonst auch meist) eine äußerst gute Figur. Ernsthafte Konkurrenz gibt es allerdings in der Arena: Dort spielt zeitgleich der gefeierte Saxofonist Kamasi Washington auf. Erst im Vorjahr hat er sein üppiges Dreifachalbum "Heaven and Earth" vorgelegt.

Open Air Events in der Wiener MetaStadt

Und wem diese Tage noch nicht stressig genug sind, für den gibt es auch die MetaStadt-Open-Airs: Das ehemalige Fabriksgelände in Wien-Stadlau wird nämlich künftig auch konzerttechnisch im großen Stile genutzt. Zur Einweihung haben sich die Briten The 1975 mit ihrem kühlen Indie-Pop angesagt, unterstützt werden sie von den irischen Kollegen Two Door Cinema Club (8. Juli). Eine der derzeit heißesten Musikaktien schaut tags darauf vorbei: Greta van Fleet werden einerseits als die Retter des Rocks gefeiert, andererseits als bloße Led-Zeppelin-Imitatoren verunglimpft. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte, wobei man den drei Kizska-Brüdern und Danny Wagner zugutehalten muss, dass sie wirklich feine Rocksongs schreiben. Neu geht aber definitiv anders.

Das gilt auch für Scooter - und bei wenigen anderen Bands ist es dem Publikum aber wohl so egal, wenn einfach nur die Hits gespielt werden und auch allfällige neue Stücke nicht weiter aus dem prägnanten, stampfenden Electro-Sound herausstechen. H.P. Baxxter und Co beschließen das MetaStadt-Angebot am 11. Juli.

Electric Love Festival am Salzburgring

Für EDM-Freunde lohnt sich Anfang Juli definitiv ein Ausflug nach Salzburg, wenn am Salzburgring wieder das Electric Love Festival über die Bühne gehen.

Von 4. bis 6. Juli wird Szenestars wie Afrojack, Diplo, Marshmello oder Sven Väth zu gehuldigt. An den drei Tagen (und dem bereits für Mittwoch angesetzten Aufwärm-Programm) werden sich wohl wieder tausende Tanzfreudige zum gemeinsamen Feiern einstellen.