Am 26. Oktober 2023 gab es erneut Bombendrohungen an mehreren Schulen in Deutschland. ©APA/Sascha Thelen/Sascha Thelen

Bombendrohungen an mehreren deutschen Schulen

In mehreren deutschen Schulen sind erneut Bombendrohungen eingegangen. Die Behörden in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt haben am Donnerstag entsprechende Vorfälle gemeldet.

Eine Evakuierung war demnach in keinem Fall notwendig. In Mannheim erhielten mehrere Schulen in der Früh "anonyme E-Mails mit bedrohlichem Inhalt", wie die Polizei mitteilte. Eine konkrete Gefahr für die Schülerinnen und Schüler konnte ausgeschlossen werden.

Bombendrohungen an mehreren deutschen Schulen eingegangen

Auch nach einer Bombendrohung in einer Berufsschule im bayerischen Straubing vor Unterrichtsbeginn war keine Räumung des Gebäudes notwendig, da sich noch keine Schülerinnen und Schüler im Haus befanden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach der Durchsuchung gaben die Beamten am Mittag Entwarnung.

An zwei Schulen war keine Räumung notwendig

An zwei Schulen im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt war angesichts der Ferien ebenfalls keine Räumung notwendig. Laut Polizei schienen die in drei Sprachen verfassten Mails, im Zusammenhang mit dem Gazakrieg zu stehen. Die Polizei geht derzeit von einem Zusammenhang mit automatisierten Rundschreiben aus.

Bombendrohungen in ganz Deutschland

Seit mehreren Tagen werden in ganz Deutschland Bombendrohungen bekannt, besonders im Fokus sind Schulen. Die Urheber sind unbekannt, die Hintergründe unklar. In einigen Fällen wurden in den Schreiben Bezüge zur islamistischen Hamas sowie zum Gazakrieg hergestellt, aber auch der Ukraine-Konflikt war Thema.