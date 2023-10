Samstagabend drohten unbekannte Täter über den Polizei-Notruf, dass sie Sprengmittel in einem Lokal in der Wiener Innenstadt und in einer Konzert-Location in Wien-Landstraße legen würden.

In Wien sind in der Nacht auf Sonntag am Polizeinotruf sowie bei mehreren Polizeidienststellen Drohungen gegen zwei Event-Orte in der Wiener Innenstadt und in Wien-Landstraße eingegangen. Dort waren Veranstaltungen im Umfeld der LGBTIQ-Community angesetzt gewesen. Nach Kontrollen konnten diese wie geplant stattfinden.

Unbekannte drohten in Wien mit Sprengstoff

Bei den Einsätzen unterstützten unter anderem Einsatzkräfte der WEGA und der Polizeidiensthundeeinheit. Laut Polizei-Pressesprecher Philipp Haßlinger wurden von der Polizei weder Sprengmittel noch andere Auffälligkeiten gefunden. Der Einsatz wurde somit beendet und die Veranstaltungen konnten stattfinden. Über die Hintergründe für die gefährliche Drohung konnte Polizei-Sprecher Haßlinger keine Auskunft geben und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Laut Die Ermittlungen gegen die unbekannten Täter würden auf Hochtouren laufen. Auch das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ist über den

Vorfall informiert.