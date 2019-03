Bollywood-Remake: "Forrest Gump" kehrt zurück

Für Tom Hanks war "Forrest Gump" einer seiner größten Erfolge. Nun bekommt der Film aus dem Jahr 1994 ein Bollywood-Remake.

1994 kam “Forrest Gump” in die Kinos. Der Film rund um Forrest gewann sechs Oscars und drei Golden Globes. Tom Hanks wurde für seine Rolle als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Nun bekommt der Film ein Remake. Dieses Mal ist jedoch nicht Tom Hanks in der Hauptrolle zu sehen. Auch wird der Film nicht in Hollywood gedreht.