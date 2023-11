Böhmermann kündigt Live-Musik-Tournee an

Auf eine Live-Musik-Tournee will der TV-Satiriker Jan Böhmermann Anfang 2025 gehen.

Start am 13. Jänner 2025

Wie sein Management am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, geht es am 13. Jänner 2025 in Frankfurt am Main los. Zu den insgesamt 15 Stationen zählen unter anderem Köln, Erfurt, Saarbrücken, Nürnberg, Berlin und Hamburg. Auch in Zürich und Wien soll es jeweils einen Auftritt geben. Die Tour dauert den Angaben zufolge bis zum 1. Februar 2025. Der Kartenverkauf startet am 29. November 2023.