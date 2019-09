Böse Überraschung in NÖ: 22.000 Euro schwere Handy-Rechnung nach Urlaub

Nach seinem Türkei-Urlaub ereilte einen Niederösterreicher eine böser Überraschung. Sein Handynetzbetreiber verlangte 22.000 Euro Roamingkosten.

Niederösterreich: Einigung auf 400 Euro

Der Betroffene wandte sich an die Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ). "Es wurde eine Einigung mit dem Netzbetreiber erzielt und die Forderung auf 400 Euro reduziert", so AKNÖ-Präsident Markus Wieser am Sonntag in einer Aussendung.