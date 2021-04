Bodyshaming-Angriff: Vanessa Mai wehrt sich

Schlagersängerin Vanessa Mai musste kürzlich hässliche Kommentare von Fans ertragen, die sich negativ zu ihrer Figur geäußert hatten. Diese wehrte sich auf Instagram allerdings lautstark dagegen.

Schlagersängerin Vanessa Mai zeigt auf Instagram gerne ihre gute Figur, für die sie ausgiebig trainiert. In der aktuellen Folge ihrer SWR-Show "On Mai Way" interviewte sie YouTuber Aaron Troschke, während sie auf Laufbändern lief. Ihre Follower posteten dabei allerdings fiese Kommentare über Vanessas Körper.