Bodypacker schluckte 214 Päckchen Kokain und Heroin

Mehr als zwei Kilo Kokain und Heroin hat ein Bodypacker transportiert, der auf dem Flughafen Wien in Schwechat aus dem Verkehr gezogen worden ist.

Schmuggler trug 214 Behältnisse mit Kokain und Heroin in sich

Aufgeflogen war der Mann bereits am 19. September 2020 bei einer gemeinsamen Kontrolle von Polizei und Zoll auf dem Airport. Der aus Brüssel angereiste 45-jährige nigerianische Staatsbürger hatte sich bei einer Befragung in Widersprüche verstrickt. Der Verdacht der Ermittler erhärtete sich in der Folge bei einer CT-Untersuchung in einem Wiener Krankenhaus.