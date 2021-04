BMW Steyr blickt optimistisch in die Zukunft.

Anders als im MAN-Werk blickt man bei BMW Steyr optimistisch in die Zukunft. Die Beschäftigungen werden stabil bleiben und auch eine neue Fertigungslinie wird aufgebaut.

Während die Zukunft des MAN-Werkes in Steyr (OÖ) nach wie vor in der Schwebe ist, gibt man sich bei BMW Steyr optimistisch für die Zukunft. Ziel ist es, die Belegschaft stabil zu halten und mit dem "Programm 25" die Transformation hin zur Elektromobilität fortzuführen, wenn auch der Verbrennungsmotor in den nächsten Jahren den Schwerpunkt bilden wird, wie Geschäftsführer Alexander Susanek am Dienstag betonte.