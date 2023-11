BMW-Personalchefin gegen generelle Vier-Tage-Woche

Ilka Horstmeier, die Personalchefin von BMW, ist gegen eine allgemeine Vier-Tage-Woche, wie sie von der Gewerkschaft IG Metall für die Stahlindustrie in Deutschland gefordert wird.

"Dass Sie in bestimmten Transformationsphasen zu einem Vier-Tage-Modell greifen, halte ich für darstellbar, aber als generelles Modell für die Industrie in der kommenden Zeit halte ich davon wenig", sagte BMW-Personalchefin Horstmeier der aktuellen "Automobilwoche".

BMW-Managerin hält Vier-Tage-Woche in Autoindustrie nicht für richtiges Modell

"Das ist in Zeiten, in denen wir über Fachkräfteverfügbarkeit sprechen, kein Modell für die Automobilindustrie", so die BMW-Managerin. Horstmeier wies auf bereits vorhandene Möglichkeiten für individuelle Arbeitszeitarrangements hin. Diese sind auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten und werden sehr geschätzt, erklärte sie dem Magazin.