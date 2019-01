Bluttat in Ungarn: Wiener wollte Familie der Lebensgefährtin auslöschen

Zur Bluttat eines Wieners in Ungarn, bei der er den Vater seiner Lebensgefährtin erschossen und mehrere Menschen mitunter lebensgefährlich verletzt hat, sind nun weitere Details bekannt geworden.

Im kleinen Ort Kaptalanfa in Westungarn hat nach dem Blutbad eines 57-jährigen Wieners am Samstag laut Medienberichten tiefe Trauer geherrscht. Der Wiener hatte am Donnerstag in der 900-Seelen-Gemeinde den Vater seiner 22-jährigen Lebensgefährtin erschossen sowie die Mutter und zwei Schwestern mit Schüssen, Molotowcocktails und einer Axt verletzt. Danach tötete er sich selbst.