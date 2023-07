Bluttat in Kärnten: Mann kann nicht vernommen werden

Jener 69-Jährige, der verdächtigt wird, seine Lebensgefährtin (eine 62-jährige Niederländerin) in der Kärntner Gemeinde Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) getötet zu haben, kann weiterhin nicht vernommen werden.

Bluttat in Kärnten: Mann konnte noch nicht vernommen werden

Nemetz schilderte, dass es sich bei der Tatwaffe mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Stanleymesser handeln dürfte. Dieses sei in der Wohnung des Paares, die nur wenige Meter von einer Polizeiinspektion entfernt liegt, gefunden worden. Das Verletzungsbild am Leichnam würde auch zu diesem Messer passen. Das Motiv war aber am Samstag weiterhin im Dunkeln: Der Verdächtige kann vorerst nicht befragt werden und warte nun in der Justizanstalt auf seine Haftprüfung, so der Sprecher. Der mutmaßliche Täter wird voraussichtlich noch am Samstag in Untersuchungshaft genommen.