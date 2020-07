Bluttat in Gerasdorf: Verdächtige weiter in Haft

Die U-Haft für den angeblichen Tatbeteiligten der Bluttat in Gerasdorf wurde. verlängert. Der mutmaßliche Schütze sitzt bis Jänner 2021 wegen nicht bezahlter Verwaltungsstrafen in Haft.

Die beiden im Zusammenhang mit der Bluttat in Gerasdorf - der 43-jährige Mamichan U. alias Martin B. wurde am 4. Juli unweit der Wiener Stadtgrenze erschossen - festgenommen Männer befinden sich weiter in Haft. Das bekräftigte der Sprecher des Korneuburger Landesgerichts, Wolfgang Schuster-Kramer, am Donnerstag.