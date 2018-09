Bluttat in Asylunterkunft in NÖ: Einweisungs-Antrag wird verhandelt

Nachdem ein 25-jähriger Asylwerber im Mai einen Mitbewohner in der Unterkunft in Maria Enzersdorf im Bezirk Mödling getötet haben soll, wird nun über einen Einweisungs-Antrag verhandelt.

Ein 25-jähriger Asylwerber, der im Mai in einer Unterkunft in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) einen Mitbewohner getötet haben soll, soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden. Die Verhandlung findet am 13. und 20. November am Landesgericht Wiener Neustadt statt, bestätigte Sprecherin Birgit Borns einen Bericht von “oe24.at”.