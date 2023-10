Bluttat im Bezirk Leibnitz: Ex-Mann soll Frau erschossen haben

Samstagfrüh kam es in der Südsteiermark zu einer Bluttat, bei der eine 47-Jährige in Wolfsberg im Schwarzautal offenbar von ihrem Ex-Mann (52) erschossen wurde.

Tochter fand Leiche des Mannes und der schwer verletzten Mutter

Bei der Schusswaffe soll es sich um eine Schrotflinte handeln, diese hatte der Mann legal besessen. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlung und war am Vormittag noch am Tatort, ebenso wie die Spurensicherung. Die Tochter wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.

Heuer mittlerweile 20. Femizid in Österreich

SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner äußerte in einer Stellungnahme tiefe Betroffenheit und Anteilnahme angesichts des heuer mittlerweile 20. Femizids in Österreich. Die Frauenministerin müsse alle notwendige Ministerien und Expertinnen und Experten in Sachen Gewalt- und Opferschutz sowie Frauenberatungsstellen an einen Tisch holen und den Nationalen Aktionsplan Gewaltschutz umsetzen. "Wir sind es den ermordeten Frauen und ihren Hinterbliebenen schuldig", sagte Holzleitner unter anderem. Die Istanbul-Konvention, also jenes Abkommen, das Frauen und Mädchen vor Gewalt schützen soll, ist in Österreich noch immer nicht vollumfänglich umgesetzt.