Bluttat an Familienmitglieder: Vorläufige Ergebnisse der Obduktion stehen fest

Nach der Bluttat am Donnerstag auf einem Anwesen im Bezirk Mistelbach steht das vorläufige Oduktionsergebnis fest. Die Opfer starben an den Folgen der Schüsse.

Es bestätigt einen gewaltsamen Tod der drei Opfer, teilte Doris Demler von der Staatsanwaltschaft Korneuburg am Montag auf APA-Anfrage mit. “Sie sind an den Folgen der Schüsse gestorben”, sagte die Sprecherin. Genauere Erkenntnisse soll das schriftliche Obduktionsgutachten bringen. Dieses wird laut Demler in etwa sechs Wochen vorliegen. Details hinsichtlich der Anzahl der vom 54-Jährigen abgegebenen Schüsse konnte die Sprecherin der Anklagebehörde nicht nennen. Die in Auftrag gegebenen toxikologischen, psychiatrischen und gerichtsmedizinischen Gutachten könnten in rund sechs bis acht Wochen vorliegen. “Es lässt sich aber nicht genau abschätzen, wie schnell die Gutachter fertig sind”, räumte Demler ein.