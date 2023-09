In den vergangenen drei Jahren dürften in der WHO-Region Europa im Zuge der SARS-CoV-2-Pandemie rund 36 Millionen Menschen Long Covid-Symptome entwickelt haben.

Blutgerinnung verursacht "Brain Fog" nach Corona-Infektion

"Hohe Konzentrationen an zwei Proteinen während einer Covid-19-Erkrankung wurden bei Patienten gefunden, die später kognitive Störungen inklusive 'Brain Fog' entwickelten", schrieb die Universität Oxford zu der Studie, die vor kurzem in "Nature Medicine" publiziert worden ist. Es handelt sich um ein Teilprojekt der britischen PHOSP-COVID-Studie , die mit bis zu 10.000 Patienten den Verlauf von Covid-19-Erkrankungen nach einem notwendigen Spitalsaufenthalt langfristig untersuchen soll.

Ursache von Gehirnleistungsstörung nach Corona-Infektion

Einer von acht Patienten bekommt neurologische Probleme

Entzündungsvorgänge im Gehirn aktivieren die Blutgerinnung

Bei der Analyse und den Nachuntersuchungen stießen die Wissenschafter auf folgende Zusammenhänge: Während der akuten Covid-19-Erkrankung im Vergleich zu dem Entzündungsmarker CRP (c-reaktives Protein) erhöhte Werte an dem Blutgerinnungsfaktor I (Fibrinogen) führte in der Folge bei Patienten häufiger zu objektiv messbaren kognitiven Störungen (MoCA-Test; visuell-räumliches Vorstellungsvermögen, Benennung von Objekten, Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnisprobleme etc.). Fibrinogen wird in der Leber gebildet. Erhöhte Werte im Blut deuten ebenfalls auf Entzündungsvorgänge hin, die auch die Blutgerinnung aktivieren.