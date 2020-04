Blumentrends zum Muttertag 2020: Pastelltöne auf dem Vormarsch

Durch die Lockerung der Ausgangsbeschränkungen ab 1. Mai laufen die Planungen für den Muttertag etwas großzügiger. Dabei dürfen natürlich die passenden Blumen nicht fehlen - welche, lesen Sie hier.

Arrangements in Pastelltönen liegen im Trend

Das spiegle sich im heurigen Farbtrend wider, der von pastelligen Tönen gekennzeichnet sei, vorzugsweise in hellem Türkis und Grün. In Arrangements eingearbeitete trockene Gräser kämen gut an, hoch im Kurs sei auch der Vintage-Look. Die Beliebtheitsskala führt laut Hajek nach wie vor die Rose an, hoch im Kurs stünden auch Sträuße etwa aus Hortensien, Gerbera, Lilien, Freesien, Pfingstrosen, Maiglöckchen und Vergissmeinnicht.