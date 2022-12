Der frühere Finanzminister und ÖVP-Wien-Chef Gernot Blümel hört nach nur wenigen Monaten als Chief Executive Officer (CEO) beim Hedgefonds Superfund auf.

Begonnen hatte er den Job erst heuer im März, mit Jahresende ist es "auf eigenen Wunsch" schon wieder vorbei. Der Aufsichtsrat der Superfund Holding hat den Vertrag einvernehmlich gelöst. Ab Jänner 2023 sei Blümel aber als Berater für die Fintec-Unternehmensgruppe tätig, teilte Superfund Asset Management mit

Blümel hört nach wenigen Monaten als Superfund-CEO auf

Blümel soll mit April 2023 in die Unternehmensgruppe des Gesundheits-IT-Unternehmers Frank Gotthardt wechseln. Gotthardt ist Gründer und Verwaltungsratsvorsitzender des deutschen Medizinsoftware-Unternehmens CompuGroup Medical (CGM). "Ich freue mich, dass ich Gernot Blümel für eine Geschäftsführung innerhalb meiner Unternehmensgruppe gewinnen konnte. Wir haben gemeinsam viel vor", wird Gotthardt in einer der APA übermittelten Stellungnahme zitiert.

Am Lido in Venedig soll auf über 48.000 Quadratmetern das Projekt "Mare" entstehen. Das Projekt sei die Entwicklung eines eHealth-Technologiezentrums in Venedig, das sich der Erforschung, Implementierung und Förderung innovativer Anwendungen und künstlicher Intelligenz für den medizinischen Sektor widmet, heißt es in der Mitteilung.

Blümel sei ab Jänner 2023 für die Fintec-Unternehmensgruppe tätig

Im Jänner 2022 hatte es in einer Superfund-Aussendung geheißen, Blümel werde in seiner künftigen Funktion zwischen den Unternehmensstandorten in Wien, Tokio, Hongkong, New York, Vaduz und Zürich pendeln. "Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern und Kunden rund um den Globus für die gute Zusammenarbeit und vor allem bei Superfund-Gründer Christian Baha für sein Vertrauen in mich", wurde Blümel in der Superfund-Mitteilung am Mittwochnachmittag zitiert.

Für Unternehmensgründer Christian Baha bleibe Blümel ein wertvoller Partner, hieß es am Mittwoch weiters: "Gernot Blümel hat mit großem Engagement neue Sichtweisen und Ideen in die Superfund-Gruppe gebracht. Ich bin froh, dass er als Berater an Bord bleibt (...)", so Baha.

Superfund wuchs zur Fintec-Unternehmensgruppe an

Superfund war 1995 gegründet worden und ist zu einer Fintec-Unternehmensgruppe angewachsen. Bei Blaha fand erst heuer im Herbst eine weitere frühere ÖVP-Ministerin einen Job. Ex-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger - sie galt wie Blümel als enge Vertraute von Altkanzler und Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz - trat erst am 1. September den Job als CEO bei Mountain-View Data an. Das ist ein FinTech-Unternehmen mit Sitz in ihrer Heimat in Kärnten und gehört ebenfalls Superfund-Gründer Baha.