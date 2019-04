Blühendes Angebot bei den Wiener Blumenmärkten

Am 15. April starten die Blumenmärkte in ganz Wien.

Am 15. April starten in Wien die beliebten Blumen- und Pflanzenmärkte. An zahlreichen Standorten präsentieren die Gärtner ihre Produkte für Balkon, Terrasse, Garten & Co.

Am Montag, den 15. April 2019, ist es wieder soweit. In Wien starten die beliebten Blumen- und Pflanzenmärkte. An 59 Standorten präsentieren Wiener Gärtner ihre Produkte für Balkon, Terrasse und Garten. Kunden können sich auch vor Ort Tipps rund Pflege und idealen Standort, von den heimischen Produzenten holen.

Die schönsten Pflanzen wie das fleißige Lieschen bis hin zu Surfinien und Begonien, von Fuchsien und Tagetes bis zu Petunien und Pelargonien warten auf die Besucher. Großer Beliebtheit erfreut sich vor allem auch das Sortiment an Gemüsepflanzen und Kräutern. Kochfans werden größte Freude daran haben, denn das Angebot ist groß und reicht von diversen Salatpflanzen, Paradeiserpflanzen, Gurken, Zucchini, Melanzani bis zu Pfefferoni und Kürbis. Auch feine Kräuter, wie zum Beispiel Rosmarin, Lavendel, Majoran oder Oregano, sind auf den Blumenmärkten aus eigener heimischer Produktion erhältlich.

Revival einer Sommerpflanze in der Wiener City Seit einigen Jahren erlebt besonders eine Sommerpflanze in der Stadt ihr Revival: die Pelargonie, die sich dank ihrer Hitzeverträglichkeit sehr gut für das Stadtgebiet eignet, auch wenn nicht einmal die Nächte in einem heißen Wiener Sommer Abkühlung bringen. Unter solchen Bedingungen fühlt sich die Pelargonie rundherum wohl, dazu ist sie überaus anspruchslos und pflegeleicht, sie macht im Beet oder auf dem Balkon einfach immer eine gute Figur.

Erstmals informieren an mehreren Standorten in Wien, Mitarbeiter der Gebietsbetreuungen Stadterneuerung (GB*) über Initiativen und Aktionen. Die GB* ist eine Serviceeinrichtung der Stadt Wien. Sie bietet Information und Beratung zu Fragen des Wohnens, des Wohnumfeldes, der Infrastruktur, der Stadterneuerung, des Gemeinwesens sowie des Zusammenlebens in der Stadt.