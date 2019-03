Blockbuster im Sexismus-Test: Wer fällt durch?

Mit einem sogenannten "Bechdel-Test" kann herausgefunden werden, ob Frauen bei der Darstellung in Filmen benachteiligt werden. Hier findet ihr die Ergebnisse zu den zehn erfolgreichsten Blockbustern 2018.

Wie kann man herausfinden, ob Frauen bei der Darstellung in einem Film benachteiligt werden? Der sogenannte “Bechdel-Test” mit drei Fragen soll darüber Auskunft geben.

Obwohl Frauen und Männer gleichermaßen ins Kino gehen, werden Männer in Filmen 2,25-mal häufiger dargestellt. Außerdem erhalten sie mehr als doppelt so viele Sprechrollen wie Frauen. Die Comicbuch-Autorin Alison Bechdel entwickelte bereits 1985 drei einfache Fragen, mit denen man herausfinden konnte, wie gut es um die Gleichstellung von Männer und Frauen in Filmen bestellt ist. Der Test galt dann als bestanden, wenn alle drei Fragen mit “Ja” beantwortet werden konnten.