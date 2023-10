Blitzknallsätze und Elektroschocker: Wiener Polizei stellte 500 illegale Feuerwerkskörper sicher

Am Bahnhof Wien-Meidling und am Bahnhof Wien-Floridsdorf konnte die Polizei etwa 500 Stück illegaler Feuerwerkskörper sicherstellen. Auch ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker wurde gefunden.

Die Wiener Polizei hat am Samstag am Bahnhof Wien-Meidling und Bahnhof Wien-Floridsdorf etwa 500 illegale pyrotechnische Artikel sichergestellt. Der Großteil davon bestand aus verbotenen Blitzknallsätzen. In einem Fall wurde zudem eine verbotene Waffe entdeckt und konfisziert, die als Taschenlampe getarnt war und sich als Elektroschocker herausstellte. Mehrere Anzeigen gegen die Besitzer wurden erstattet. Die sichergestellten pyrotechnischen Gegenstände wurden einem Experten für Sprengstoffkunde übergeben.