Blitzbilanz im Sommer 2018: Fast eine Million Blitzentladungen

In diesem Sommer gab es laut dem Wetterdienst UBIMET fast eine Million Blitzentladungen. Der Gewitterschwerpunkt lag dabei in der Steiermark.

Im zurückliegenden Sommer registrierte das Blitzmessnetz von UBIMET österreichweit exakt 930.073 Blitzentladungen. Das sind nur etwa halb so viele Blitze wie im gewitterreichen Vorjahr. “Aufgrund der langen Hitzewelle und der trockenen Witterung entstanden vor allem im Juli und August deutlich weniger Gewitter als üblich”, so UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. “Lokal kam es wie im Salzburger Glemmtal zwar zu Unwettern, großräumige Gewitterfronten gab es aber nur vereinzelt.”

Spitzenreiter Steiermark, Weiz blitzreichster Bezirk Österreichs Mit exakt 349.848 Blitzen führt die Steiermark das Bundesländer-Ranking an, gefolgt von Niederösterreich mit gut 155.000 und Oberösterreich mit etwa 110.000 Entladungen. An letzter Stelle befindet sich mit Wien einmal mehr das flächenmäßig kleinste Bundesland, hier gab es im Sommer 2.837 Blitze. Nicht dabei enthalten ist das sehr blitzreiche Gewitter vom 2. Mai mit alleine 4.683 Blitze in Wien.

blitze

Auch im Bezug auf die Blitzdichte hat die Steiermark deutlich die Nase vorne. Mit rund 21 Blitzen pro Quadratkilometer liegt die Steiermark vor dem Burgenland mit rund 19 Blitzen pro Quadratkilometer. “Auf Gemeindeebene liegt ebenfalls die Steiermark in Führung, in St. Stefan im Rosental wurden 82 Blitze pro Quadratkilometer registriert”, sagt Spatzierer.

2.837 Blitze in Wien verzeichnet Die fünf blitzreichsten Bezirke befinden sich allesamt in der Steiermark, angeführt vom Bezirk Weiz mit 50.178 Entladungen. Gefolgt von der Südoststeiermark mit 41.797 Blitzen und Bruck-Mürzzuschlag mit 41.644 Entladungen. Im Bezirk Weiz gingen nicht nur die meisten Blitze nieder, sondern war mit 46 Blitzen pro Quadratkilometer auch der Bezirk mit der der größten Blitzdichte.

Auch wenn der Sommer vergleichsweise gewitterarm verlief, bildeten österreichweit gesehen gewitterfreie Tage die Ausnahme. An nur 8 Tagen in diesem Sommer wurden in Österreich keine Entladungen registriert.

Stärkster Blitz mit 325.000 Ampere in Vorarlberg Die Kraft von Blitzen wird über die Stromstärke in der Einheit Ampere angegeben. Der stärkste Blitz des Landes wurde in Vorarlberg gemessen. “Spitzenreiter ist eine Entladung mit mehr als 325.000 Ampere am Abend des 20. Juli in Mittelberg im Kleinwalsertal”, so Spatzierer. “In kürzester Zeit wurde dabei rund 20.000 mal mehr Energie freigesetzt, als in einer haushaltsüblichen Steckdose mit 16 Ampere verfügbar ist.”