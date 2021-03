Blick in die Vergangenheit: Zu Besuch in einem kleinen Haushaltsladen in Wien

Kleine Haushaltsläden tun sich schwer, mit den Preisen der großen Konzerne mitzuhalten. Doch wer hier einkauft, darf ein besonderes Kundenservice genießen. VIENNA.at hat einen Blick in die Vergangenheit geworfen und "Eisenwaren Hareter" besucht.

Nicht nur das besondere Kundenservice kann man bei "Eisenwaren Hareter" in Wien genießen. Ein weiteres Beispiel für einen Vorteil gegenüber den großen Handelsketten ist auch, dass man Schrauben und Nägel hier in genau der Stückzahl bekommt, in der man sie braucht. Begleiten Sie uns im Video auf einen Besuch in einem kleinen Haushaltsladen, der bereits seit 1940 besteht.