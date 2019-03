Blick hinter die Kulissen: 30 Wiener Kunsthandwerker zeigen ihre Arbeit

Von 5. bis 7. April bekommen Interessierte die Gelegenheit rund 30 Wiener Kunsthandwerkern über die Schulter zu schauen.



“Suchst du Handwerk – komm nach Wien”, so Maria Smodics-Neumann von der Wirtschaftskammer Wien. Besucher sind von 5. bis 7. April eingeladen, rund 30 Meistern über die Schulter zu schauen. In ihren Werkstätten oder auch im Innungshaus der Wiener Mode- und Bekleidungstechnik am Judenplatz wird dies möglich sein. Von handgemachten Zwirnknöpfen über Bleiglas bis hin zu selbst hergestellten Ölen wird es alles zu sehen geben. Unter den teilnehmenden Meistern befinden sich unter anderem Instrumentenbauer, Bildhauer, Gold- und Silberschmiede, aber auch Tischler und Ledergalanterieerzeuger.