Bleibt Zeitumstellung? EU-Plan wackelt

Der EU-Plan, Sommer- und Winterzeit im nächsten Jahr abzuschaffen, wackelt laut Diplomatenberichten. Die Umsetzung sei zu kurzfristig, Staaten wären verunsichert.

Die EU-Staaten und das Europaparlament müssen den Plänen jedoch mehrheitlich zustimmen, damit sie Realität werden können. In etlichen Hauptstädten laufen derzeit die Beratungen dazu. Am 29. und 30. Oktober treffen sich die für das Thema zuständigen EU-Verkehrsminister in Graz. Dort könnte sich ein klareres Meinungsbild ergeben.