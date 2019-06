Blechschaden: Alko-Lenker krachte in Baden gegen Pkw

Mit 1,28 Promille Alkohol im Blut verursachte ein 41-Jähriger am Montagabend in Baden einen Verkehrsunfall, bei dem mehrere Autos beschädigt wurden.

Ein betrunkener Autolenker ist am Montagabend in Baden mit seinem Wagen gegen einen geparkten Pkw gefahren. Der 41-Jährige aus dem Bezirk Tulln blieb dabei unverletzt, berichtete die Badener Stadtpolizei am Dienstag. Er hatte 1,28 Promille Alkohol im Blut.