Blechsalat auf der S6 in NÖ: Drei Personen leicht verletzt

Eine 23-jährige Pkw-Lenkerin löste am Donnerstagabend eine Karambolage mehrerer Fahrzeuge auf der Semmering-Schnellstraße in NÖ aus.

Vier Pkw sind am Donnerstagabend auf der Semmering-Schnellstraße (S6) in Grafenbach-St. Valentin (Bezirk Neunkirchen) in eine Karambolage verwickelt gewesen.