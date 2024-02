"Blaue Regierungsbande"-Sager: ORF-Berufung von OLG Wien abgewiesen

Der FPÖ-Parteivorsitzende Herbert Kickl hat erneut einen Rechtsstreit gegen den ORF wegen der Verwendung des Ausdrucks "blaue Regierungsbande" gewonnen.

"Blaue Regierungsbande"-Sager: ORF verwies auf Recht auf freie Meinungsäußerung

Die FPÖ hat dagegen argumentiert, dass das OLG Wien die Berufung des ORF abgelehnt hat. Es wird zusammengefasst als eine ehrenrührige und daher unzulässige Überbewertung angesehen. Es wird behauptet, dass Kickl, in Bezug auf die Vorfälle im Ibiza-Video, die der ORF erwähnt hatte, nichts damit zu tun hatte. Daher fehlt es an einer Basis an Fakten für eine derartige Behauptung, besonders in einer Nachrichtensendung. Die ordentliche Revision beim Obersten Gerichtshof (OGH) wurde abgelehnt. Der ORF kann jetzt nur noch eine außerordentliche Revision einlegen.