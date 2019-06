Blau soll grüner werden: FPÖ-Chef Hofer für Klimaschutz

Klimaschutz vor Heimatschutz: FPÖ-Chef Norbert Hofer will die FPÖ unter seiner Obmannschaft grüner machen und aktiv gegen die menschengemachte Erderwärmung vorgehen. Dabei rät er, kurze Wege zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem E-Roller zurückzulegen.

Der neue FPÖ-Chef Norbert Hofer will die Blauen grün machen. Anders als sein Vorgänger Heinz-Christian Strache leugnet er nicht, dass die Erderwärmung menschengemacht ist: "Für Norbert Hofer sind Klimaschutz und der von den Menschen herbeigeführte Klimawandel die größten Herausforderungen unserer Zeit", bekundete er Mittwoch seine Absicht, Umweltschutz zu einem FPÖ-Schwerpunkt zu machen.

"Unter seiner Obmannschaft wird sich die FPÖ intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen", steht in einer Aussendung der FPÖ zum Welt-Umwelttag, im Titel versichert Hofer, dass "Klimaschutz und Umweltschutz starke Schwerpunkte" in der FPÖ-Programmatik werden. Hofer wird als "langjähriger Umweltsprecher der FPÖ und Herausgeber mehrerer Bücher zum Thema Energie und Umwelt" gepriesen, es wird verraten, dass er "gerne mit dem E-Scooter unterwegs ist, am Dach seines Hauses im Südburgenland Sonnenstrom produziert und sein eigenes Obst und Gemüse anbaut".