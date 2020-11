Black Friday: Wiener Top-Lokale mit Rabattaktion auf Gutscheine

Feinschmecker aufgepasst: Am Black Friday Weekend könnt ihr euch 25 Prozent Rabatt auf Restaurantgutscheine von zahlreichen Wiener Spitzenlokalen sichern. Alle Infos dazu hier.

Heute ist es wieder soweit: Zahlreiche Geschäfte und Online-Shops bieten im Rahmen des Black Friday Sales spezielle Aktionen und Sonderrabatte an und feiern somit den Auftakt des Weihnachtsgeschäfts.

Auch viele Wiener Top-Lokale machen beim Black Friday mit und bieten ihre Restaurantgutscheine von Freitag bis Sonntag mit einem Rabatt von minus 25 Prozent an.

Jetzt Restaurantgutscheine sichern: Black Friday Sale für Feinschmecker

Die Aktion unterstützt die heimischen Gastronomiebetriebe in schwierigen Zeiten. Mit dem Kauf der Gutscheine setzen Kunden ein Zeichen für Solidarität und Loyalität gegenüber den Restaurants und steigern die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität.

Diese Szene- und Haubenlokale in Wien sind mit dabei

Mit dabei sind unter anderem die Restaurants von Toni Mörwald, das Flatschers, In-Dish, Kulinarium 7, Tartuf, Steax, Patara und Bolena. Das One Night in Beijing, Ef16 und Pichlmaiers zum Herkner sind ebenso vertreten und bieten einen Rabatt von minus 10 Prozent an. Somit ist für jeden Geschmack etwas dabei und die Gutscheine eignen sich auch perfekt dazu, etwas Neues zu probieren.