Black Friday: Männer geben mehr aus als Frauen

Das Black Friday Weekend steht bevor. Es hat sich gezeigt, dass Männer dabei mehr Geld ausgeben als Frauen.

Corona-Pandemie beeinflusst Bereitschaft zu Ausgeben

Die Corona-Pandemie beeinflusst auch die Bereitschaft zum Geldausgeben am Black Friday. So werden etwa 17 Prozent der Befragen ihre Ausgaben senken. 47 Prozent planen hingegeben ihr Ausgaben sogar zu erhöhen.

Am Black Friday geben Männer mehr Geld aus als Frauen. Im Durschnitt planen Männer rund 390 Eurzo auszugeben, bei Frauen sind es 266 Euro.

Am Black Friday sind in Österreich mit 38 Prozent elektronische Produkte am beliebtesten. Es folgt Kleidung mit 31 Prozent und Schuhe mit 30 Prozent.