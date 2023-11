Black Friday: Achtung beim Schnäppchenkauf

Exklusiv-Angebote, Deals und Sparaktionen: Beim Black Friday Ende November gibt es online und in den Geschäften viele scheinbar unschlagbare Preise. Doch diese Aktionen halten nicht immer das, was sie versprechen. Der AK-Konsumentenschutz klärt auf und gibt Tipps für den sicheren Einkauf.

Jedes Jahr im November steht für viele Geschäfte im (Online-)Handel eines der wichtigsten Shopping-Events des Jahres an: der Black Friday. Dieser findet heuer am 24. November statt. Auch bereits die Tage davor bis hin zum Cyber Monday am 27. November locken Unternehmen mit Schnäppchen. Doch hier lohnt es sich, genau hinzusehen.