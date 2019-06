Bitte lächeln im "WAU-O-MAT": Die fahrende Fotoxbox für Hunde kommt nach Wien

Am 19. und 20. Juni kommt die Fotobox "WAU-O-MAT" für Hunde zum Tel Aviv Beach nach Wien. Dort können dann zahlreiche tolle Fotos mit den Vierbeinern geschossen werden - und das ganze auch noch kostenlos.

Ein Foto mit dem liebsten Wauzi ist wohl die beste Erinnerung. Da bietet sich der "WAU-O-MAT" an um ein kostenloses Shooting während der Gassi-Runde einzulegen. Die Möglichkeit bietet sich am 19. und 20. Juni am Tel Aviv Beach in Wien.