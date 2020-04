"Bitcoin-Millionär" betrieb Immobilien-Betrug im großen Stil

Ein 26-Jähriger soll seit 2019 mit Personen und Firmen unter anderem Verträge über Beteiligungen und Immobilienverkäufe abgeschlossen und dadurch einen Gesamtschaden von 16 Millionen Euro verursacht haben.

Selbsternannter Bitcoin-Millionär in Niederösterreich festgenommen

Ins Rollen kamen die Ermittlungen nach einer Anzeige bei der Polizeiinspektion Bad Vöslau (Bezirk Baden) am 19. Februar. Ein Mann gab an, vom 26-Jährigen im Zuge eines Beteiligungsgeschäftes um 3,7 Millionen Euro gebracht worden zu sein. Die Handschellen klickten für den Beschuldigten, der keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich hat, schließlich am Donnerstag.