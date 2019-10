Bislang 7 Promotionsstellen für Behinderte an Unis

Derzeit sind die Unis Linz, Wien, Graz, Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt sowie die Medizin-Uni Wien, die Uni für Bodenkultur und die Wirtschaftsuni am Programm beteiligt.

"Promotionsstellen ohne Limit" derzeit an neun Unis

Damit trage die Initiative "exemplarisch und bewusstseinsbildend dazu bei, die Zahl von Menschen mit Behinderung in den österreichischen Forschungseinrichtungen zu erhöhen", resümiert die uniko die ersten zehn Monate. 17 Bewerbungen waren insgesamt an den Unis für das vom Sozialministerium geförderte Projekt eingegangen. Vier Frauen und drei Männer, die ein Diplom- oder Masterstudium abgeschlossen haben und in den Personenkreis der "begünstigt Behinderten" fallen, haben mit Beginn des Wintersemesters ihre Beschäftigung über PromoLi aufgenommen. Ihnen soll nun mit diesen Stellen der Einstieg in eine wissenschaftliche oder künstlerische Karriere bzw. eine adäquate Erwerbstätigkeit ermöglicht werden.