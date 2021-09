Bisher 30 Festnahmen durch Bereitschaftseinheiten der Polizei

Die Bereitschaftseinheiten der Polizei sind seit 1. September in ganz Österreich im Einsatz. Bislang konnten 30 Personen festgenommen und über 1.600 Identitätsfeststellungen durchgeführt werden.

"Die Bereitschaftseinheiten sind ein klares Bekenntnis zu einer modernen und flexiblen Sicherheitsorganisation, die genau dort präsent ist wo es die Menschen in unserem Land brauchen", sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einer Aussendung.

Bereitschaftseinheiten als Reaktion auf Terroranschlag in Wien

Die Bereitschaftseinheiten sind auch als Reaktion auf den Terroranschlag in Wien vergangenen November ins Leben gerufen worden. So sollte jedes Bundesland "Schnelle Reaktionskräfte" (SRK) haben, damit die Polizei im Notfall noch rascher verfügbar ist. Die erste Säule sind die seit September österreichweit agierenden Bereitschaftseinheiten. Diese sollen bedarfsbezogen, kurzfristig und in hoher Mannstärke wesentliche Aufgaben des Exekutivdienstes im gesamten Bundesland unter einheitlicher Führung verstärken. Der Fokus liegt auf Hot-Spot-Bereichen, Hilfs- und Suchaktionen sowie Alarmfahndungen.