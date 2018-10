Bischofskonferenz: Forderung nach Leihmutter-Verbot

Die Entscheidung für die Ehe für alle wurde von der Österreichischen Bischofskonferenz zur Kenntnis genommen. Sie äußern aber den klaren Wunsch nach dem Verbot der Leihmutterschaft.

Die katholischen Bischöfe hatten in sich in der Vergangenheit wiederholt für die Beibehaltung des klassischen Ehebegriffs eingesetzt. Erst vor einer Woche hatte Kardinal Christoph Schönborn die Regierung ersucht, Wege zu prüfen, um die Ehe als “Sicherung der Generationenfolge durch Mann und Frau” zu erhalten. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz verwies dabei auf die “Doppelfunktion des öffentlichen Gelöbnisses und der Sicherung der Generationenfolge durch Mann und Frau”. Letztere Funktion sei “unersetzlich”, so Schönborn.