Bischof Chalupka gratuliert Wiener Kardinal Schönborn zum Geburtstag

Der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka hat Kardinal Christoph Schönborn, der am Mittwoch (22. Jänner) seinen 75. Geburtstag feiert, gratuliert.

Schönborn habe das immer in einer "gewinnenden, ernsthaften und zugleich freundlichen Weise" gemacht - "so dass das Bekenntnis als gutes erkannt und auch gehört werden kann", so Chalupka weiter. Ausdrücklich würdigte der evangelische Bischof das Engagement des Kardinals für die Ökumene. Das Klima des ökumenischen Gesprächs und des interreligiösen Dialogs in Österreich gelte europaweit als vorbildlich. "Dazu haben Sie in den letzten Jahren einen entscheidenden Beitrag geleistet", unterstrich Chalupka in dem Glückwunschschreiben an Schönborn.