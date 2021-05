Bischöfe wehren sich gegen Begriff "religiös motiviert" bei BVT-Reform

Die geplante BVT-Reform sorgt für Unmut bei der katholischen Bischofskonferenz. Sie wehren sich nun gegen den Bergriff "religiös motiviert".

Die katholische Bischofskonferenz kritisiert die geplante Reform des Verfassungsschutzes. Anstoß dafür ist eine Änderung im Sicherheitspolizeigesetz. In der Novelle wird der Schutz verfassungsmäßiger Einrichtungen auch vor "terroristisch, ideologisch oder religiös motivierter Kriminalität" angeführt, was für die Bischöfe in ihrer Stellungnahme eine Stigmatisierung Gläubiger darstellt. Außerdem wird bemerkt, dass es auch Straftaten gegen religiöse Einrichtungen gebe.