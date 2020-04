Bis zumindest Mitte Mai: Unis geschlossen, Schulen weiter nur mit Schüler-Betreuung

Wie die Bundesregierung am Montag in einer Pressekonferenz bekannt gab, bleiben die Universitäten angesichts der Corona-Krise bis zumindest Mitte Mai geschlossen. Auch in den Schulen werden weiterhin nur Schüler betreut und kein Unterricht vorgenommen.

Schulen werden - Stand jetzt - bis Mitte Mai geschlossen bleiben, mit den gegenwärtigen Ausnahmen wie Schüler-Betreuung bzw. Take-Away-Angebote. Die Matura und Lehrabschluss-Prüfungen sollen dagegen unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen stattfinden.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wies am Montag darauf hin, dass das Betreuungsangebot in den Schulen bei Bedarf auch nur über ein paar Tage in Anspruch genommen werden kann.