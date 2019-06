Bis zu 40 Euro: Amazon muss "Prime"-Kunden Geld zurückzahlen

Arbeiterkammer hat erfolgreich den US-Handelsriesen Amazon geklagt. Das Unternehmen muss nun bei Prime-Kunden seit 2017 in Summe 40 Euro (beim Studententarif 20 Euro) zurückzahlen.

Nach einer Verbandsklage durch die Arbeiterkammer wegen rechtswidriger Klauseln und Geschäftspraktiken bekommen Kunden von "Amazon Prime" die Preiserhöhung aus dem Jahr 2017 auf Verlangen zurück. Das teilte die AK am Donnerstag mit. Ebenfalls rückerstattet wird die zu Unrecht eingehobene Rechnungsgebühr von 1,51 Euro. Geschenkgutscheine und Geschenkkarten sind nunmehr zehn Jahre gültig.

Klage gegen Amazon erfolgreich

Amazon hatte den Preis für das Prime-Angebot ab Februar 2017 von 49 auf 69 Euro (beim Studententarif von 24 auf 34 Euro) erhöht. Diese Preiserhöhungen erhalten die Kunden jetzt von Amazon auf Verlangen zurück. Bei einer Mitgliedschaft für zwei Jahre beträgt die Rückerstattung in Summe 40 Euro (beim Studententarif 20 Euro).

Rückerstattung als Gutschein oder Bargeld

Die Rückerstattung erfolgt wahlweise auf das im Kundenkonto hinterlegte Zahlungsmittel oder in Form eines Amazon Einkaufsgutscheins, den sie zehn Jahre lang einlösen können. Betroffene Kunden können ihre Ansprüche bis 30. Juni 2019 geltend machen.

Wie erhalten Sie die Erstattung?

Wenden Sie sich bis 30. Juni 2019 direkt an den Amazon Kunden­service. Dabei geben Sie einfach "Kundenservice" in die Suchleiste an und klicken auf "Kontaktieren Sie uns".