Bis zu 38 Grad: Nächste Hitzewelle steht bevor

Die nächste Hitzewelle steht bereits in den Startlöchern. Laut den Angeben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale fällt sie kurz, aber intensiv aus.

Dienstag und Mittwoch stehen im Osten und Süden bereits Höchstwerte um 35 Grad auf dem Programm, der Höhepunkt der Hitzewelle wird am Donnerstag erreicht. Mit Temperaturen bis zu 38 Grad nach Osten zu bewegen wir uns schon im Bereich der Juli-Rekorde. Schwere Gewitter werden der Hitzewelle dann ein Ende bereiten.

Dienstag: Über 30 Grad in allen Bundesländern

Am Dienstag knacken die Temperaturen schon in allen Bundesländern die 30-Grad-Marke, Hotspots mit bis zu 35 Grad sind dabei die Alpennordseite vom Salzkammergut bis zum Tullnerfeld. Hier unterstützt leicht föhniger Südwind die kräftige Julisonne. Abends sind primär in Vorarlberg und Nordtirol einzelne, kräftige Gewitter möglich.