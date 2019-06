Bis zu 36 Grad: Kommende Woche bringt erste Hitzewelle mit sich

Die erste Hitzewelle des Jahres ist kommende Woche zu erwarten. Im Nordwesten werden bis zu 36 Grad erwartet.

Kommende Woche wird in der Osthälfte von Österreich die erste Hitzewelle des Jahres erwartet. Bis zu 36 Grad soll es in diesem Teil bekommen. Im äußersten Westen soll es hingegen deutlich kühler bleiben.

Wetter in Österreich: Hitze in der Osthälfte

In den Ballungsräumen ist ab Montagnach vermehrt mit Tropennächten zu rechnen. Es handelt sich dabei um Nächte mit einem Tiefstwert von über 20 Grad. In der zweiten Wochenhälfte wird es voraussichtlich noch heißer mit Temperaturen mit bis zu 36 Grad. Diese sollen im äußersten Osten Österreichs erreicht werden. Frühestens am kommenden Wochenende könnte die Hitzewelle wieder enden.

Im Westen wird es deutlich kühler

In Vorarlberg, im Tiroler Oberland und im Außerfern werden die Temperaturen um teilweise 15 Grad tiefer als im Osten liegen. In der ersten Wochenhälfte sollen die Temperaturgegensätze zwischen Westen und Osten sogar noch mehr zunehmen. Gegen Mitte der Woche werden in Vorarlberg so beispielsweise Temperaturen nur knapp oberhalb der 20-Grad-Marke erwartet.