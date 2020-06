Bis zu 32 Grad: Sommer startet am Wochenende voll durch

Am Wochenende erwartet uns laut ZAMG-Prognose ein äußerst wechselhaftes Sommerwetter. Von Temperaturen bis zu 32 Grad und heftigen Regenschauern und Gewittern ist alles mit dabei.

Am Wochenende ist in Österreich unbeständiges Sommerwetter mit Temperaturen von bis zu 32 Grad zu erwarten. Vor allem im Bergland sind an den Nachmittagen Schauer und Gewitter zu erwarten. In der Nacht auf Montag kühlt es dann mit Regen etwas ab, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Donnerstag.