Bis zu 26 Grad: Auf Unwetter folgt mildes Spätsommerwetter

Die Wetteraussichten für die kommenden Tage sind durchaus sonnig: Ab Mittwoch gibt es nach den verregneten Tagen eine kurze Entspannung mit mildem Spätsommerwetter.

Das wetterbestimmende Italientief, welches seit Monatsbeginn vor allem im Südosten und Osten Österreichs für kräftige Schauer und Gewitter gesorgt hat, zieht am Dienstag langsam ab.

Laut den Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (www.uwz.at) sind am Dienstag im Nordosten zwar nochmals ein paar Schauer und Gewitter zu erwarten, ab Mittwoch gibt es aber eine Entspannung mit ruhigem Spätsommerwetter.

Italientief sorgte für kräftige Gewitter im Osten Österreichs Allein in den ersten drei Tagen des Monats ist vom Weinviertel über den Großraum Wien bis zum Nordburgenland bereits deutlich mehr Regen gefallen als durchschnittlich im ganzen September.

Kräftige Gewitter sorgten örtlich für Überflutungen und Vermurungen, in den kommenden Tagen ist aber im ganzen Land eine Entspannung in Sicht. “Bereits am Mittwoch macht sich im ganzen Land schwacher Hochdruckeinfluss bemerkbar, Regen und Gewitter sind somit kein Thema mehr“ sagt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Ruhige Wochenmitte mit viel Sonne und bis zu 26 Grad Der Mittwoch beginnt zwar gebietsweise mit Nebelfeldern oder Restwolken, tagsüber stellt sich aber in weiten Teilen des Landes überwiegend sonniges Wetter ein. Einzelne Schauer beschränken sich auf das Bergland.

Auch am Donnerstag scheint im Norden und Osten bei höchstens harmlosen Wolken oft die Sonne. „Nur von Tirol bis zur westlichen Obersteiermark entstehen am Nachmittag lokale gewittrige Schauer“, so Spatzierer. Die Höchstwerte liegen an beiden Tagen bei spätsommerlichen 20 bis 26 Grad.

Erhöhte Schauerneigung am Wochenende In der zweiten Wochenhälfte macht sich ein Tiefdruckgebiet über der Nordsee bemerkbar, somit steigt die Schauer- und Gewitterneigung neuerlich an. Am Freitag scheint zunächst zeitweise die Sonne, im Westen ziehen aber schon bald dichtere Wolken auf und gegen Mittag gehen im Bergland erste Schauer und Gewitter nieder.