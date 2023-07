Bis zu 120 neue Akkutriebzüge für die ÖBB

Die ÖBB stocken ihren Fuhrpark mit einem Zukauf von Akkutriebzügen beim Schweizer Zugbauer Stadler auf.

Angeschafft werden 16 Batteriezüge aus einem Rahmenvertrag für bis zu 120 Züge. Die Laufzeit der Vereinbarung liege bei zehn Jahren, das Gesamtvolumen könne sich auf bis zu 1,3 Mrd. Euro belaufen, schrieb die Bahn am Freitag in einer Aussendung. Über den Zuschlag an Stadler hatte zuletzt bereits "Der Standard" berichtet.