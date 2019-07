Bis 2022: Wiener NMS, Polys und Berufsschulen erhalten WLAN

Bis 2022 sollen viele Schulen in Wien WLAN bekommen. An sieben Pilot-Standorten wird über den Sommer mit dem Ausbau gestartet.

Die Neuen Mittelschulen (NMS), Berufsschulen und Polytechnischen Schulen in Wien erhalten bis 2022 flächendeckend WLAN. Über den Sommer wird an sieben Pilot-Standorten mit dem Ausbau gestartet, hieß es am Sonntag in einer Aussendung.