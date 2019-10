"Birdly": Neue Besucher-Attraktion am Wiener Flughafen

Der Flugsimulator "Birdly" erfüllt den Traum vom fliegen und kann am Flughafen Wien-Schwechat ausprobiert werden. Damit vergeht die Wartezeit wie im "Flug".

Die Besucherwelt auf dem Flughafen Wien bietet eine neue Attraktion: "Birdly" erfüllt laut einer Aussendung vom Freitag den Traum vom Fliegen. In einer robotik-unterstützten Virtual-Reality-Flugsimulation erleben die Gäste eine prähistorische Landschaft, die Häuserschluchten von New York und in Kürze auch die Stadt Wien aus der Vogelperspektive.