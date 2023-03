BirdLife warnt vor Lackensterben im Seewinkel

Angesichts der Trockenheit fordert die Vogelschutzorganisation BirdLife weniger Grundwasserentnahme im burgenländischen Seewinkel.

Sollte die Grundwasserentnahmen im burgenländischen Seewinkel nicht eingeschränkt und strikt kontrolliert werden, drohe das endgültige Verschwinden der Sodalacken im Burgenland, warnt die Vogelschutzorganisation BirdLife. Die Lange Lacke habe bereits größtenteils aufgehört zu existieren, warnte BirdLife am Mittwoch in einer Aussendung.

Salzlacken droht wegen Trockenheit das komplette Aus

In den vergangenen beiden Jahren seien die Regenmengen in der Region deutlich unter dem langjährigen Mittel geblieben. Grundwasser bilde sich aber ausschließlich durch Niederschlag. Hinzu komme, dass die Zahl der bewässerten landwirtschaftlichen Kulturen innerhalb der vergangenen acht Jahre um ein Viertel zugenommen habe. "Für das Jahr 2022 ergibt sich ein Wasserverbrauch von fast 34 Millionen Kubikmetern", so Michael Dvorak von BirdLife. Gleichzeitig werde das Grundwasserangebot für den Bezirk Neusiedl am See im Mittel auf nur 27 Millionen Kubikmeter geschätzt, in sehr trockenen Jahren könne es auch deutlich weniger sein.